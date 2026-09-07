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आज फिर बरसेगा मानसून! यूपी-बिहार से MP और उत्तराखंड तक भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली को राहत

7 सितंबर को मानसून का असर देश के कई हिस्सों में बना रहेगा. पूर्वी यूपी, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ आंधी-बिजली का खतरा है, जबकि दिल्ली-NCR में आज भारी बारिश का अलर्ट नहीं है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 7, 2026, 6:33 AM IST
आज फिर बरसेगा मानसून! यूपी-बिहार से MP और उत्तराखंड तक भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली को राहत

Aaj Ka Mausam: सितंबर के पहले हफ्ते में मानसून एक बार फिर कई राज्यों में सक्रिय नजर आ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के आज के अपडेट के मुताबिक 7 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा. इन क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है.

वहीं, दिल्ली-NCR के लिए आज भारी बारिश की चेतावनी नहीं है. IMD के ताजा उप-विभागीय पूर्वानुमान में हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए 7 सितंबर को कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. यानी राजधानी को फिलहाल उन इलाकों जैसी भारी बारिश की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, जहां आज अलर्ट जारी है.

और पढ़ें: सितंबर में भी नहीं थम रहा मानसून, उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण में बरसेंगे बादल

पूर्वी यूपी में आज भारी बारिश

उत्तर प्रदेश में आज पूरे राज्य का मौसम एक जैसा नहीं रहेगा. IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 7 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. यहां बारिश का दौर अगले दो दिनों तक भी जारी रह सकता है. 8 और 9 सितंबर को भी पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अनुमान है.

इसके उलट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज कोई भारी बारिश की चेतावनी नहीं है. इसलिए नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिमी यूपी के अन्य इलाकों में मौसम की स्थिति पूर्वी हिस्से से अलग रह सकती है.

बिहार में बारिश के साथ आंधी-बिजली

बिहार में भी आज मौसम खराब रहने की संभावना है. IMD ने 7 सितंबर को राज्य के लिए भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है. यही स्थिति 8 सितंबर को भी बनी रह सकती है.

बारिश और बिजली चमकने के दौरान खुले इलाकों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी. लगातार बारिश वाले क्षेत्रों में निचले इलाकों में जलभराव और स्थानीय स्तर पर आवाजाही प्रभावित होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

मध्य प्रदेश में भी मौसम रहेगा सक्रिय

मध्य प्रदेश के लिए भी आज का दिन बारिश वाला है. IMD के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश में 7 सितंबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है. यहां 8 और 9 सितंबर को भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है.

पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, लेकिन गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है. यानी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में मौसम का असर अलग-अलग रहेगा.

उत्तराखंड में भारी बारिश

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट है. इसके साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना भी जताई गई है. आने वाले दिनों में भी राज्य में मौसम सक्रिय रहने का अनुमान है.

लगातार या तेज बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में सड़क पर मलबा आने, भूस्खलन और फिसलन जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं. ऐसे में पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वालों को स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की चेतावनियों पर नजर रखनी चाहिए.

बंगाल और पूर्वोत्तर में भी बारिश का दौर

पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में आज भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट है. गंगीय पश्चिम बंगाल में भी 7 सितंबर को भारी बारिश और आंधी-बिजली की स्थिति बन सकती है. पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

दिल्ली को फिलहाल राहत

दिल्ली-NCR के लिए आज का मौसम अपेक्षाकृत राहत वाला है. IMD ने 7 सितंबर को दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है. हालांकि मानसून के मौसम में स्थानीय स्तर पर हल्की या सामान्य बारिश की संभावना बनी रह सकती है, लेकिन आज भारी बारिश का अलर्ट नहीं है.

इस तरह 7 सितंबर को देश में मौसम का असर क्षेत्र के हिसाब से अलग रहेगा. पूर्वी यूपी, बिहार, पूर्वी MP और उत्तराखंड में लोगों को बारिश और आंधी-बिजली को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जबकि दिल्ली-NCR में फिलहाल भारी बारिश से राहत है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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