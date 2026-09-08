आज मौसम का मिजाज बदलेगा! यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बारिश-आंधी का अलर्ट, दिल्ली का हाल जानें

Weather Update Today, 8 September: देश के कई हिस्सों में मानसून की गतिविधियां अभी बनी हुई हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, पूर्वी और मध्य भारत के कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है. बिहार में 8 सितंबर को भारी बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है. वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
राजधानी दिल्ली में आज मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है. IMD के दिल्ली विश्वविद्यालय और लोधी रोड के पूर्वानुमान के मुताबिक, 8 सितंबर को आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 24-25 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. फिलहाल दिल्ली के लिए कोई गंभीर मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.
उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी बादल और बारिश का असर देखने को मिल सकता है. गोरखपुर के लिए IMD ने 8 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी है. प्रयागराज, बरेली, अयोध्या और आसपास के इलाकों में भी गरज के साथ बारिश के दौर की संभावना बनी हुई है. हालांकि हर जिले में बारिश की तीव्रता एक जैसी नहीं रहेगी.
बिहार में मौसम आज ज्यादा सक्रिय रह सकता है. IMD के पटना मौसम केंद्र ने 8 सितंबर के लिए राज्य में भारी बारिश के साथ तूफान और बिजली की चेतावनी दी है. यह स्थिति अगले कुछ दिनों तक अलग-अलग हिस्सों में बनी रहने की संभावना है. ऐसे में लोगों को खुले स्थानों पर बिजली चमकने के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.
उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में बारिश के साथ गरज-चमक और तेज बारिश वाले दौर की संभावना बनी हुई है. IMD के अनुसार, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 8 सितंबर को तूफान के साथ तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है. ऐसे में पहाड़ी सड़कों पर यात्रा करने वालों को स्थानीय मौसम और प्रशासन की सलाह पर ध्यान देना चाहिए.
पूर्वी भारत के हिस्सों में भी मानसूनी गतिविधियां बनी हुई हैं. पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में बारिश के दौर जारी रहने की संभावना है. IMD के हालिया बुलेटिन में बिहार और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां जारी रहने का संकेत दिया गया है.
आज के मौसम में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जहां भारी बारिश और गरज-चमक की संभावना है. दिल्ली में स्थिति तुलनात्मक रूप से सामान्य रहेगी, हालांकि हल्की बारिश से मौसम में बदलाव हो सकता है. बारिश के दौरान जलभराव वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचना बेहतर रहेगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें