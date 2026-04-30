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Aaj Ka Mausam: कहीं भीषण गर्मी का अलर्ट, कहीं भारी बारिश की आशंका, जानिए देश भर में कैसा रहेगा आज मौसम का हाल

Weather Today: भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने देश के कुछ शहरों में भीषण गर्मी तो कुछ में बारिश की आशंका जताई है. जानिए दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पटना, मुंबई, चेन्नई और भोपाल जैसे बड़े शहरों में आज मौसम कैसा होगा.

Published date india.com Published: April 30, 2026 6:38 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Aaj Ka Mausam: कहीं भीषण गर्मी का अलर्ट, कहीं भारी बारिश की आशंका, जानिए देश भर में कैसा रहेगा आज मौसम का हाल

Weather Today, April 30: भारत मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पूरे दिन तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. इस दौरान हवा की गति लगभग 9.15 रहेगी. दिल्ली में सूर्योदय का समय सुबह 05:41 बजे है, जबकि गुरुवार को सूर्यास्त शाम 06:55 बजे होगा.

लखनऊ का मौसम

आज लखनऊ में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पूरे दिन तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. हवा की गति लगभग 14.8 रहेगी. र्योदय का समय सुबह 05:29 बजे है, जबकि गुरुवार को सूर्यास्त शाम 06:37 बजे होगा.

पटना का मौसम

आज पटना में न्यूनतम तापमान लगभग 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पूरे दिन तापमान लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. हवा की गति लगभग 9.38 रहेगी. सूर्योदय का समय सुबह 05:13 बजे है, जबकि गुरुवार को सूर्यास्त शाम 06:19 बजे होगा.

जयपुर का मौसम

आज जयपुर में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पूरे दिन तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. हवा की गति लगभग 17.01 रहेगी. सूर्योदय का समय सुबह 05:49 बजे है, जबकि गुरुवार को सूर्यास्त शाम 06:58 बजे होगा.

मुंबई का मौसम

मुंबई में आज न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. पूरे दिन तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. हवा की गति लगभग 5.7 रहेगी. सूर्योदय का समय सुबह 06:11 बजे है, जबकि गुरुवार को सूर्यास्त शाम 07:00 बजे होगा.

चेन्नई का मौसम

चेन्नई के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी एक बयान के अनुसार निचले वायुमंडल में लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक निम्न दबाव प्रणाली बनी हुई है, जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक से मन्नार की खाड़ी तक फैली हुई है और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है. इस मौसम प्रणाली के कारण राज्य भर में व्यापक वर्षा होने की आशंका है. आईएमडी ने कहा है कि पश्चिमी घाट के तटीय जिलों के साथ-साथ दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, डेल्टा क्षेत्रों और कराईकल में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं. गुरुवार को नीलगिरि, कोयंबटूर, इरोड, सलेम, धर्मपुरी और कृष्णागिरी जिलों में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है.

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मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी

भोपाल स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और संभावित वायुमंडलीय गड़बड़ी को लेकर अलर्ट जारी किया है. विदिशा, रायसेन, रतलाम, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, सतना, दमोह और सागर सहित कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है. आने वाले दिनों में राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है. भोपाल में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है, और हवा की औसत गति 14 से 16 किमी प्रति घंटा रहेगी. मौसम विज्ञान केंद्र ने निवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच सीधी धूप से बचने और हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने की सलाह दी है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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