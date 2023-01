Weather Today: मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट, पहाड़ों में हो रही बर्फबारी, देखें मौसम का मिजाज-VIDEO

Weather Today: उत्तर भारत के कई इलाकों में मंगलवार की देर रात तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई. मौसम में मंगलवार से लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. मैदानी राज्यों में जहां कुछ इलाकों में बारिश हुई वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ ही बर्फबारी का दौर जारी रहा. मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण इस सप्ताह मौसम में तेजी से बदलाव दिखेगा.

दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल होगी बारिश

राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में मंगलवार की देर रात तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई. बुधवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. वहीं, बृहस्पतिवार को भी कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है. बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रह सकता है.

जम्मू-कश्मीर में हुई बर्फबारी का देखें वीडियो