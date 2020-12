Weather Today in Mount Abu And Manali: पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बर्फबारी के कारण उत्तर प्रदेश के कई राज्य, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाके घने काेहरे की चपेट में हैं. इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक मौसम का यही हाल रहेगा. सबसे ज्यादा ठंड जम्मू-कश्मीर-दिल्ली- राजस्थान में पड़ रही है. हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ जिलों में तापमान शून्य या शून्य से नीचे चला गया है. देश के उत्तर-पश्चिमी इलाकों में कल यानि गुरुवार तक मिनिमम टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है. Also Read - Weather Forecast: शीतलहर की चपेट में कई राज्य, पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, ऑरेंज अलर्ट जारी

दिल्ली में तीन दिनों तक जारी रहेगी कड़ाके की ठंड

बुधवार की सुबह दिल्ली सहित कई राज्यों में घना कोहरा छाया रहा और शीतलहर की वजह से काफी ठंड महसूस होती रही. सुबह से ही सर्द हवाओं की वजह से धूप निकलने पर भी उसका असर नहीं दिख रहा है. अगले तीन दिनों तक यहां कोहरा और शीतलहर चलने का अनुमान है और ठंड ऐसी ही बरकरार रहेगी. मंगलवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार, आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री व न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं विभाग ने बताया है कि 31दिसंबर और एक जनवरी को हल्के बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन दोनों दिन सुबह के समय घना कोहरा रहेगा. 31 दिसंबर को न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है. वहीं, तीन और चार जनवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है.

राजस्थान के कई इलाकों में माइनस में चला गया है तापमान

राजस्थान में ठंड तेजी से बढ़ रही है, मंगलवार को प्रदेश के 5 शहरों में तापमान माइनस में चला गया. मनाली, माउंट आबू में सीजन का सबसे कम टेम्परेचर माइनस (-) 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. हिसार का तापमान मंगलवार को शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं, हिसार से सटे राजस्थान के चुरू में तापमान माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. हरियाणा के नारनौल में भी तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ.

मौसम विभाग ने जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अजमेर, बूंदी, दौसा और झालावाड़ में तेज शीतलहर का असर रहने का अनुमान जारी किया है. अगले 3-4 दिनों में कई शहरों में रात का तापमान 4 से 6 डिग्री तक लुढ़क सकता है.

हिमाचल प्रदेश में हो रहा भारी हिमपात, फ्रीजिंग प्वाइंट से नीचे गया पारा

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को आठ स्थानों पर तापमान फ्रीजिंग प्वाइंट से नीचे दर्ज किया गया है. हिमपात के बाद सीजन में पहली बार डलहौजी में अधिकतम तापमान में 14 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है. ऐसे में न्यूनतम के साथ अधिकतम तापमान भी फ्रीजिंग प्वाइंट से नीचे दर्ज किया गया है.

जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर के कई इलाकों में कल से हो रही भारी बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर के उच्चपर्वतीय इलाकों के साथ श्रीनगर समेत कई निचले इलाकों में भी मंगलवार सुबह से ही बर्फबारी होती रही तो वहीं, जम्मू समेत मैदानी इलाकों में दिनभर कोहरा छाया रहा. मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान भी कश्मीर के कई स्थानों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है. वहीं, उत्तराखंड में भी कई इलाकों में तापमान शून्य डिग्री के आसपास बना हुआ है.

बिहार में मौसम बना हुआ है शुष्क

बिहार में मौसम शुष्क बना हुआ है. यहां न्यूनतम तापमान चढ़ने से ठंड से थोड़ी राहत मिली है. प्रदेश में मंगलवार को सबसे अधिक तापमान डेहरी में 26 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम यानी न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस गया का रहा. पिछले दिनों की तुलना में राज्य के अधिकतर भाग में रात के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है.

मध्य प्रदेश में भी पड़ रही कड़ाके की ठंड

शीतलहर का असर मध्य प्रदेश में दिख रहा है। प्रदेश के 70% इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भाेपाल समेत 17 जिलाें में रात का तापमान 8 डिग्री से नीचे पहुंच गया. राजधानी में मंगलवार काे दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री नीचे 19.3 डिग्री पर पहुंच गया. यह काेल्ड-डे रहा.