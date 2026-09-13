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Weather Today: दिल्ली-UP से महाराष्ट्र तक बारिश का अलर्ट, ओडिशा में येलो अलर्ट... जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

13 सितंबर को देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. दिल्ली, उत्तराखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और राजस्थान में बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना है. तमिलनाडु में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जबकि बिहार में भी बरसात बढ़ेगी.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: September 13, 2026, 7:10 AM IST
Weather Today: दिल्ली-UP से महाराष्ट्र तक बारिश का अलर्ट, ओडिशा में येलो अलर्ट... जानें आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

Aaj Ka Mausam: देश के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता बनी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार आज यानी 13 सितंबर को दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है. कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की भी संभावना है.

राजधानी दिल्ली में आज आसमान सामान्यत बादलों से घिरा रह सकता है और हल्की बारिश होने की संभावना है. IMD के सफदरजंग पूर्वानुमान के मुताबिक 13 सितंबर को न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. दिल्ली में बारिश का दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहने की संभावना है. ऐसे में उमस और तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

और पढ़ें: Aaj Ka Mausam: दिल्ली-UP सहित 24 राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं का अलर्ट

महाराष्ट्र में कैसा रहेगा मौसम?

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना है. मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है. पुणे, नासिक, अहिल्यानगर, सोलापुर, सातारा, कोल्हापुर, सांगली, जलगांव, धुले और नंदुरबार जैसे इलाकों में बारिश पर नजर रहेगी.

कोंकण-गोवा, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है. महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में बिजली चमकने के साथ गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं. मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.

ओडिशा में येलो अलर्ट

ओडिशा में IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है. राज्य के कई जिलों में आज बारिश और आंधी तूफान की संभावना है. कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. लोगों को बिजली चमकने और तेज बारिश के दौरान खुले स्थानों से बचने की सलाह दी जाती है.

पहाड़ी राज्यों का हाल

उत्तराखंड में मानसून की गतिविधि आज भी तेज रहने की संभावना है. राज्य के कई हिस्सों में व्यापक बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. अलग-अलग इलाकों में बिजली गिरने और गरज-चमक की भी आशंका है. पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश की स्थिति में भूस्खलन और सड़क यातायात प्रभावित होने का खतरा बढ़ सकता है.

राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

राजस्थान में भी मानसून सक्रिय रहने वाला है. जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है. कोटा और उदयपुर संभाग तथा आसपास के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

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Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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