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Aaj Ka Mausam: आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली-UP से महाराष्ट्र तक IMD की चेतावनी

मौसम विभाग ने आज यानी 14 सितंबर को दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी है. कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 14, 2026, 6:40 AM IST
Aaj Ka Mausam: आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, दिल्ली-UP से महाराष्ट्र तक IMD की चेतावनी
आज इन राज्यों में बारिश का अलर्ट.

Aaj ka Mausam 14 Sep: सितंबर के बीच देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने आज 14 सितंबर को कई राज्यों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है. दिल्ली-NCR समेत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में मौसम बदल सकता है.

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज दिनभर बादल छाए रहने और बारिश के दौर चलने की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, सुबह के समय बारिश हो सकती है, जबकि दोपहर में एक बार फिर बौछारें पड़ सकती हैं. नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी मौसम अस्थिर रहने का अनुमान है. कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

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मुंबई और महाराष्ट्र में बारिश

मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में आज मानसूनी बारिश जारी रहने की उम्मीद है. कुछ इलाकों में गरज-चमक, बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. महाराष्ट्र के कोंकण और गोवा क्षेत्र में ज्यादातर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है. कोंकण में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

मध्य महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धुले, जलगांव और लातूर समेत कई जिलों में बारिश की संभावना है. मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है. वहीं विदर्भ के कुछ इलाकों में भी बौछारें पड़ने का अनुमान है. मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाओं का असर भी देखने को मिल सकता है.

उत्तर प्रदेश में भी बारिश का असर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. NCR से सटे इलाकों में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना जताई गई है. मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, झांसी, कानपुर और इटावा में मौसम ज्यादा सक्रिय रह सकता है.

पूर्वी यूपी में भी आज हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मैनपुरी, गाजीपुर, बलिया, बांदा, प्रयागराज, देवरिया, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
मध्य प्रदेश और ओडिशा का हाल

मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में आज कई जगह बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज और बिजली चमकने की भी संभावना है. भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, नरसिंहपुर, गुना, खंडवा, मुरैना, विदिशा, नीमच, उमरिया, छिंदवाड़ा और कटनी समेत कई जिलों में मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

ओडिशा में भी आज कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम सक्रिय रहने की संभावना है. कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

दक्षिण भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश

आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में आज कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और कर्नाटक में भी बारिश के आसार हैं और कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है.

केरल में कई जगह हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है. दक्षिणी राज्यों में तेज हवाओं के साथ बिजली और गरज-चमक का असर भी देखने को मिल सकता है. कुछ इलाकों में हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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