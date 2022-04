Weather Update Today: तपती-जलती गर्मी से बढ़ी परेशानी के बीच राहत भरी खबर मिल रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि 14 से 16 अप्रैल के दौरान असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है और 13 अप्रैल को उसी क्षेत्र और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना है. अगले पांच दिनों के दौरान पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय और आंतरिक कर्नाटक और 13 व 14 अप्रैल को उन्हीं क्षेत्रों में भारी होने की संभावना है.Also Read - गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर जारी: राजस्थान में रेड अलर्ट, तापमान 45 के पार, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट, राहत के आसार नहीं

इस बीच, दक्षिण तमिलनाडु पर मध्य क्षोभमंडल स्तर तक चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के तहत, केरल, माहे और लक्षद्वीप पर गरज/बिजली के साथ हल्की से भारी बारिश और तमिलनाडु में अलग-अलग जगह बारिश होने की संभावना है. इस बीच पूर्वोत्तर में चुमुकेदिमा और धनसिरी (प्रत्येक में 10 सेमी) और दीफू, तामेंगलोंग, झरनापानी (6 सेमी प्रत्येक) और वोखा (5 सेमी) में 4 सेमी से अधिक बारिश हुई.

आईएमडी के आंकड़ों से पता चलता है कि दक्षिण भारत के पठानमथिट्टा में 9 सेमी, एनार्कुलम में 6 सेमी, कोट्टायम में 5 सेमी (केरल) में बारिश हुई, जबकि थेनी और टूथुकुडी में प्रत्येक में 9 सेमी और रामनाथपुरम (तमिलनाडु) में 7 सेमी बारिश हुई.

#WATCH | Tamil Nadu: Rain lashed several parts of Madurai on April 12 pic.twitter.com/LQO7JhT1Ev

— ANI (@ANI) April 12, 2022