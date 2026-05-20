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Kal Ka Mausam 21 May: दिल्ली में बढ़ेगी तपिश, इन जगहों पर हल्की बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत; जानिए आपके इलाके के मौसम का हाल

कल का मौमस, 21 मई: उत्तर भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है. ऐसे में लोग तपिश से राहत पाने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं. आइए जानते हैं आपके इलाके में क्या है मौसम का हाल.

Weather update 21 May

Weather Update 21 May: देश के कई हिस्सों में इस समय गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में तेज धूप और लू से लोग बेहाल हैं. दूसरी तरफ मौसम विभाग ने पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. अगले 16 घंटों के दौरान कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल सकती है. हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

दिल्ली और यूपी में गर्मी करेगी परेशान

राजधानी दिल्ली (Delhi Weather Update 21 May) में 21 से 26 मई तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान दिन में तेज गर्म हवाएं चलेंगी और तापमान 46 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है. सुबह से ही तेज धूप लोगों को परेशान करेगी. वहीं नोएडा और गाजियाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में भी हाल लगभग ऐसा ही रहेगा.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Weather Update 21 May) में भी गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है. बांदा में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है. लखनऊ में तापमान 46 डिग्री तक जा सकता है. वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में दिन के साथ रात में भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है.

बिहार, झारखंड और उत्तराखंड में बारिश के आसार

बिहार में अगले 12 घंटों के दौरान मौसम बदल सकता है. पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ इलाकों में गरज-चमक भी देखने को मिल सकती है. गया में गर्म हवाओं के साथ बादल छाए रह सकते हैं.

झारखंड में भी मौसम करवट ले सकता है. रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. यहां हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. वहीं उत्तराखंड में 22 और 23 मई को कई जिलों में बारिश होने की संभावना है. देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दे सकती है.

राजस्थान और पंजाब में लू का रेड अलर्ट

राजस्थान में गर्मी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा और अजमेर जैसे शहरों में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग ने 26 मई तक लू का अलर्ट जारी किया है. दिन में बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है.

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पंजाब में भी हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है. चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं. कई इलाकों में धूलभरी आंधी भी देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग ने लोगों को ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है.

इन शहरों में ऐसा रहेगा तापमान

21 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 46 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रह सकता है. लखनऊ और भोपाल में 43 डिग्री तक गर्मी पड़ सकती है. जयपुर में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. वहीं मुंबई में 33 डिग्री, चेन्नई में 39 डिग्री और कोलकाता में 38 डिग्री तापमान रहने का अनुमान है. पहाड़ी इलाकों में मौसम थोड़ा राहत भरा रहेगा. शिमला में तापमान 30 डिग्री और नैनीताल में 29 डिग्री तक रह सकता है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और धर्मशाला में अगले दो दिनों तक बादल और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.