Weather Update: सर्दी का सितम जारी, दिल्ली और श्रीनगर में तकरीबन एक सा पारा, राजस्थान में 1 डिग्री दर्ज

देशभर में सर्दी का सितम जारी है. राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान आज देर रात 4.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. श्रीनगर में भी न्यूनतम तापमान शून्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. मापे गए तापमान के मुताबिक कह सकते हैं कि दिल्ली और श्रीनगर की सर्दी एक-सी पड़ रही है. जानिए देशभर के मौसम का हाल.

राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत अधिकतम तापमान से पांच डिग्री कम है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली में आज सुबह-

#WATCH | People sit around the bonfire to keep themselves warm as the cold wave continues in Delhi.

