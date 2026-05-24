  • Hindi
  • India Hindi
  • Weather Update 25 May Imd Issues Rain Alert Bihar Tamilnadu Delhi Up Heatwave

Kal Ka Mausam 25 May: देशभर में मौसम लेगा करवट, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

देशभर में भीषण गर्मी के बीच, मौसम विभाग ने मानसून को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान समेत 15 राज्यों में तेज आंधी, बारिश का अलर्ट जारी हुआ है.

Published date india.com Published: May 24, 2026 7:16 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com | Edited by Gargi Santosh email india.com twitter india.com
Kal Ka Mausam 25 May: देशभर में मौसम लेगा करवट, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल
दिल्ली और उसे सटे NCR इलाकों में 28 मई तक लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. (Photo from AI)

राजधानी दिल्ली में इस समय पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. सूरज का प्रकोप अहमदाबाद, राजस्थान से लेकर चेन्नई तक जारी है. कई शहरों में तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. तेज धूप के कारण लोग दिन में घरों से निकलने से बच रहे हैं. इस बीच, मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है कि मानसून धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और कई राज्यों में बारिश की शुरुआत हो सकती है. राहत के साथ खतरा भी है, क्योंकि 15 राज्यों में तेज आंधी, बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल यानी सोमवार (24 मई, 2026) को देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत में लू का कहर

दिल्ली और उसे सटे NCR इलाकों में 28 मई तक लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

वहीं, उत्तर प्रदेश में भी मौसम का असर साफ दिखाई दे रहा है. मेरठ, शामली, बुलंदशहर और सहारनपुर जैसे जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट है. लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, नोएडा, वाराणसी और झांसी में गर्मी के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

राजस्थान में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहेगा और पश्चिमी इलाकों में तापमान 47 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है. हालांकि, 28 और 29 मई से पश्चिमी विक्षोभ के कारण तेज हवाओं और हल्की बारिश से राहत मिल सकती है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी भीषण गर्मी का असर जारी है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भी लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

ये भी पढ़ें: रेगिस्तान की धरती से निकला ‘गैस का बड़ा खजाना’, खोज से दुनियाभर में बढ़ी हलचल

पूर्वी भारत में बारिश और आंधी का अलर्ट

बिहार में 25 से 29 मई तक मौसम बदला हुआ रह सकता है. पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा समेत कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

झारखंड में गढ़वा, पलामू और चतरा जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन साथ ही अगले छह दिनों तक कई जिलों में बिजली चमकने और मध्यम बारिश का अनुमान भी लगाया गया है.

ओडिशा में भी 28 मई तक लू का असर बना रहेगा. झारसुगुड़ा, संबलपुर, कटक, पुरी और भुवनेश्वर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है.

मध्य और पश्चिम भारत में गर्मी का रेड अलर्ट

मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है. सतना, रीवा, ग्वालियर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, शिवपुरी और जबलपुर समेत कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां लू का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है.

महाराष्ट्र में भी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. अमरावती, वर्धा, चंद्रपुर और अकोला जैसे जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है. इसका असर खेती और फसलों पर भी दिखाई देने लगा है.

जम्मू-कश्मीर में भी हालात अलग नहीं हैं. जम्मू में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका को देखते हुए स्कूलों में समर वेकेशन घोषित कर दी गई है.

दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना

एक तरफ उत्तर भारत भीषण गर्मी से जूझ रहा है, वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में अगले चार से पांच दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है.

तमिलनाडु के नीलगिरि, इरोड, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और वेल्लोर समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कोयंबटूर, मदुरै और तिरुची जैसे इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में मौसम तेजी से बदल सकता है.

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.