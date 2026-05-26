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Weather Update 27 May Imd Says Heavy Rain In Uttarakhand Himachal Delhi Up Bihar Heatwave

Kal Ka Mausam 27 May: दिल्ली-UP में अभी नहीं मिलेगी गर्मी से राहत, IMD ने बताया देशभर में कल कैसा रहेगा मौसम?

IMD Weather Update 27 May: दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 17 राज्यों में बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी है. जानिए बुधवार को आपके शहर में मौसम कैसा रहेगा?

लखनऊ में 27 मई को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. (Photo from AI)

दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में दोपहर के समय घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. तेज धूप, गर्म हवाएं और उमस लोगों को परेशान कर रही हैं. हालांकि, मौसम विभाग ने राहत भरी खबर तो दी है, लेकिन दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गर्मी अभी सताएगी. IMD ने बुधवार (27 मई, 2026) के लिए देश के कई हिस्सों में बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने बिजली गिरने को लेकर भी चेतावनी जारी की है, खासकर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी इलाकों में मौसम इसी तरह देखने को मिल सकता है. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं कल देशभर में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली में कल मौसम कैसा रहने वाला है?

राजधानी दिल्ली में 27 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. हालांकि, 27 और 28 मई को तेज आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है. इस दौरान 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

यूपी का हाल भी जान लें

वहीं उत्तर प्रदेश (यूपी) के कई जिलों में भी गर्मी अभी लोगों को परेशान करेगी. लखनऊ में 27 मई को अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बरेली, हरदोई, शाहजहांपुर, इटावा, जालौन, सीतापुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, हमीरपुर, झांसी, मेरठ, नोएडा, आगरा, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज में गुरुवार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है.

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बिहार में आने वाले दिनों बारिश होगी

बिहार में कल दिल्ली-यूपी जैसा हाल देखने को मिलेगा. पटना में अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. यहां 28 मई से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, जहानाबाद, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, भोजपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, भागलपुर, अररिया, किशनगंज और मुंगेर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश का अलर्ट

झारखंड के गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहेबगंज, जामताड़ा, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ और जमशेदपुर में आने वाले दिनों में तूफान और तेज बारिश का अलर्ट है. यहां 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

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पश्चिम बंगाल के मालदा, दुर्गापुर, वर्धमान, बांकुड़ा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, हुगली, पुरुलिया, झाड़ग्राम, कालिम्पोंग और 24 परगना जिलों में भी भारी बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवा चलने की संभावना है.

पहाड़ी राज्यों में भी बदलेगा मौसम

अब बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मौसम करवट लेगा. उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में 26 से 28 मई तक बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. यहां 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चल सकती हैं. देहरादून में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है.

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वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर और सोलन में 28 और 29 मई को भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है. मनाली में 27 मई को अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसके अलावा, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश और आंधी की संभावना है.