Weather Update Forecast: बिहार, यूपी और उत्तराखंड सहित देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से रूक-रूककर बारिश हो रही है. मंगलवार शाम को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जहां तेज बारिश हुई वहीं कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई. बिहार के कई हिस्सो में बारिश का दौर मंगलवार को भी जारी रहा. मौसम विभाग के अनुसार देश के पूर्वी हिस्से में अगले तीन दिनों के दौरान गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. वहीं अगले 5 दिनों में तमिलनाडु. केरल, माहे में तेज बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग ने बताया है कि अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत और पश्चिमी तट पर हल्की बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना बनी हुई है. विभाग के मुताबिक 27 अगस्त तक पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही आने वाले दिनों में असम और मेघालय के अलग-अलग स्थानों पर भी भारी बारिश का अनुमान है.

Scattered to fairly widespread rainfall activity with Isolated heavy falls over Tamilnadu during next 5 days and over Kerala & Mahe on 26th-28th August.

Thunderstorm accompanied with lightning over East India during next 3 days.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 24, 2021