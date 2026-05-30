Weather Update: दिल्ली NCR में GRAP-I हटाया गया, बारिश से AQI में सुधार, तापमान 9 डिग्री कम, जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

Delhi Weather Update: बारिश ने दिल्ली का मौसम सुहावना बना दिया है. इससे लोगों को गर्मी और तपन से तो राहत मिली ही है, प्रदूषण के स्तर में भी कमी आई है. दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार को देखते हुए पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP के शेड्यूल के स्टेज-I के तहत सभी उपायों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. एक बयान में कहा गया है कि दिल्ली का दैनिक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गुरुवार के 207 से सुधरकर शुक्रवार को 123 हो गया है.
GRAP पर बनी CAQM सब-कमेटी ने 19 मई के अपने आदेश के जरिए GRAP के स्टेज-I को लागू किया था. सब-कमेटी ने शुक्रवार, 29 मई को इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की. इस बैठक में IMD/IITM द्वारा उपलब्ध कराए गए मौसम संबंधी पूर्वानुमानों की भी चर्चा की गई. सब-कमेटी ने कहा कि दिल्ली के AQI में हवाओं और हल्की बारिश की वजह से सुधार हुआ है. शुक्रवार, 29 मई की शाम 4 बजे यह 123 दर्ज किया गया. सब-कमेटी की बैठक के बाद ये कहा गया है कि आगे भी हवा की क्वालिटी की स्थिति पर बारीकी से नजर रखा जाएगा. सब-कमेटी हवा की क्वालिटी तथा IMD/IITM द्वारा दिए गए पूर्वानुमानों के आधार पर आगे उचित फैसले लेने के लिए समय-समय पर स्थिति की समीक्षा करेगी.
कई दिनों से चल रही भीषण गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत मिली है. पिछले 48 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. बीते दिनों दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था. अब बारिश के कारण मात्र 24 घंटों में 7 से 9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है.
27 मई को दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था. लेकिन, 29 मई तक स्थिति में नाटकीय रूप से बदलाव आ गया. बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान आया नगर में 36.0 डिग्री सेल्सियस, पालम में 35.2 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 35.7 डिग्री सेल्सियस और सफदरजंग में 36.8 डिग्री सेल्सियस हो गया.
मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा है कि तापमान में गिरावट का कारण उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित करने वाला पश्चिमी विक्षोभ है. पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलीं, बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई. मौसम विज्ञान विभाग ने ये भी कहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना बना रहेगा. इस बीच तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा और 35-38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. पश्चिमी विक्षोभ से लोगों को लू और गर्मी से राहत मिली है लेकिन ये अस्थायी है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दिल्ली में मई और जून का मौसम अभी भी अनिश्चित है. लोगों को दिन के समय कम बाहर निकलने की सलाह दी गई है. पर्याप्त मात्रा में पानी पीने को भी कहा गया है.
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने 30 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दिन गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा. अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. 31 मई को भी तूफानी आंधी के साथ बारिश हो सकती है. तापमान 36 डिग्री अधिकतम और 23 डिग्री न्यूनतम रहने का अनुमान है. 1 जून को आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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