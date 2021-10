Weather Update: मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान जताया है. विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और महाराष्ट्र में व्यापक से व्यापक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसकी वजह ये है कि चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र दक्षिण महाराष्ट्र और कर्नाटक तट के पास पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना हुआ है. इससे अगले 4-5 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल और माहे में भी भारी बारिश की संभावना है.Also Read - Weather Latest Update: आज राजस्थान से शुरू होगी मानसून की विदाई, इन राज्यों में बरसेंगे बादल, जानिए मौसम का हाल

अगले तीन दिनों तक इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

इसके बाद 10-12अक्टूबर के दौरान तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश होगी. अगले तीन दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट बारिश और गरज (हवा की गति 50-60 किमी प्रति घंटे) के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और अलग-अलग जगहों पर गरज (हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटे) के साथ बारिश की संभावना है. चक्रवाती परिसंचरण के अगले 4-5 दिनों के दौरान पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर दक्षिण ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने की संभावना है.

तेलंगाना में शुक्रवार को हुई भारी बारिश, जगह-जगह जलजमाव, देखें वीडियो…

तेलंगाना में शुक्रवार को हुई भारी बारिश की वजह से जगह-जगह जलजमाव हो गया है. आज भी कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है.

एक चक्रवाती परिसंचरण कर्नाटक तट से पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर स्थित है और औसत समुद्र तल से 4.5 किमी ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुका हुआ है। उत्तर की ओर हल्की हलचल के साथ अगले 4-5 दिनों तक इसके बने रहने की संभावना है. इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र, केरल और तटीय कर्नाटक में और 10 और 11 अक्टूबर, 2021 को तमिलनाडु में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है.

वहीं 10 अक्टूबर, 2021 के आसपास उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की बहुत संभावना है. इसके अगले 4-5 दिनों के दौरान दक्षिण ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तट की ओर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है.अगले 2 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट गरज और 50 से 60 किमी प्रति घंटे के रफ्तार के बारिश का अनुमान है.

#WATCH | Telangana: People struggle to cross a heavily waterlogged road after rain lashed several parts of Vanasthalipuram, Hyderabad. "Two persons have been washed away after nullahs overflowed due to heavy rains. Rescue team searching for them," said K Purushottam, ACP (08.10) pic.twitter.com/4RiAhA0EY2

— ANI (@ANI) October 9, 2021