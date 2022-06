Monsoon Update: दिल्ली-एनसीआर में बेशक लोग बारिश का इंतजार कर रहे हों लेकिन देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है. कर्नाटक और गुजरात में बारिश से कई जगहों पर जलजमाव हो गया है. मंगलुरु में बारिश के बाद दक्षिण कन्नड़ के कुछ इलाकों में पेड़ गिरने की भी सूचना है. वहीं. गुजरात के राजकोट जिले में भारी बारिश से कई सड़कों पर पानी भर गया. मौसम विभाग की मानें तो देश के कई राज्यों में अगले पांच दिनों तक तेज बारिश होगी. शनिवार से लेकर अगले पांच दिन तक कर्नाटक, गोवा, कोंकण, केरल और लक्ष्यदीप में बारिश की संभावना है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में गरज के साथ तेज बारिश का पुर्वानुमान लगाया है.Also Read - आरबीआई ने टोकन व्यवस्था को 30 सितंबर तक बढ़ाया, पहले 30 जून तय की गई थी समय सीमा

मौसम विभाग ने बताया कि 27 जून से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में बारिश हो सकती है. जबकि आज (26 जून) से 29 जून के दौरान उत्तराखंड में बारिश की संभावना है. पूर्वी यूपी में 28 जून और 29 जून को हिमाचल प्रदेश में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.

I) Intense spell of rainfall very likely to continue along west coast during next 5 days.

II) Enhanced rainfall activity likely over Northwest & Central India from 27th June. pic.twitter.com/wvOni5frPv

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 25, 2022