Aaj Ka Mausam: कुछ ही घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज, 15 राज्यों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

Aaj Ka Mausam 19 July: देशभर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में 15 राज्यों में तेज बारिश, गरज-चमक और 70 किमी प्रति घंटे तक की हवाओं का अलर्ट जारी किया है.

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आज देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम? Image Source- ANI

Aaj Ka Mausam 19 July Sunday: देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अगले कुछ घंटों के दौरान कई राज्यों में मौसम तेजी से करवट लेगा. विभाग ने 15 राज्यों में हल्की से लेकर बहुत तेज बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना जताई है. कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे पेड़ों के गिरने, बिजली गुल होने और फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ सकता है.

मौसम विभाग के मुताबिक, देश के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण और मानसूनी ट्रफ के कारण बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी. खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक बाढ़ जैसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं.

इन राज्यों में बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली-एनसीआर में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में तेज हवाओं और बिजली गिरने को लेकर लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है. किसानों और खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है.

दिल्ली में कैसा रहेगा है मौसम

दिल्ली में रविवार यानी 19 जुलाई को हल्की बारिश और उमस भरे मौसम की संभावना है. अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि तेज सतही हवाएं भी चल सकती हैं. इससे गर्मी से कुछ राहत मिलने का अनुमान है, लेकिन उमस बनी रहने की संभावना है.

यूपी के कई जिलों में बारिश

वहीं, उत्तर प्रदेश में 19 से 24 जुलाई के बीच कई जिलों में व्यापक वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया गया है. पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसी तरह बिहार के अधिकांश जिलों में भी अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है.

राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम?

राजस्थान में भी मानसून सक्रिय बना हुआ है. पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश के साथ कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को नदी-नालों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है.

मौसम विभाग का कहना है कि जिन इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहां लोग गैर जरूरी यात्रा से बचें, मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पर नजर रखें और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करें. आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता और बढ़ सकती है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है.