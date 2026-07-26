Aaj ka Mausam 26 July: मौसम की बदली चाल! इन राज्यों में आज मूसलाधार बारिश और तेज आंधी का अलर्ट, जानिए दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा हाल

Aaj Kaisa Rahega Mausam: भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ले सकता है. मौसम विभाग का अनुमान है कि कई राज्यों में आज यानी 26 जुलाई को बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. कई जगहों पर लोगों को अलर्ट रहने की सलाह भी दी गई है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 26, 2026, 6:36 AM IST
Aaj ka Mausam 26 July: मौसम की बदली चाल! इन राज्यों में आज मूसलाधार बारिश और तेज आंधी का अलर्ट, जानिए दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा हाल
आज देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम? Image Source- AI
  • 15 राज्यों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी.
  • कई इलाकों में 60 से 70 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं.
  • पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव का खतरा.
  • IMD ने लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी.

Aaj ka Mausam 26 July Sunday: देशभर में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने रविवार, 26 जुलाई के लिए कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है. कुछ इलाकों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव का खतरा भी बना हुआ है.

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है. पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है.

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तेज बारिश-गरज-चमक की संभावना

राजधानी दिल्ली में पूरे दिन बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश और गरज-चमक की संभावना है. तेज हवाओं की वजह से पेड़ गिरने और यातायात प्रभावित होने का खतरा बना रहेगा. वहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं. बिहार के कई जिलों में भी भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है.

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन और सड़कें बंद होने की आशंका है. प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से नदी-नालों और संवेदनशील क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की है. जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में भी बारिश और तेज हवा का असर देखने को मिल सकता है.

बाढ़ की स्थिति को लेकर अलर्ट

राजस्थान और मध्य प्रदेश में दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में सक्रिय निम्न दबाव प्रणाली के कारण अच्छी बारिश होने की संभावना है. इससे किसानों को राहत मिल सकती है, लेकिन तेज हवाओं और ओले पड़ने की आशंका फसलों के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है. गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश के चलते जलभराव और स्थानीय बाढ़ की स्थिति बन सकती है.

मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें. बिजली चमकने के समय खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े न हों. गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें और मौसम से जुड़े ताजा अपडेट पर नजर रखें. किसानों को भी सलाह दी गई है कि मौसम सामान्य होने तक कटाई या अन्य कृषि कार्यों में सतर्कता बरतें.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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