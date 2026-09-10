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Aaj Ka Mausam: दिल्ली-UP सहित 24 राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं का अलर्ट

10 सितंबर को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी है. दिल्ली, यूपी और बिहार में मौसम बिगड़ सकता है. लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी गई है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 10, 2026, 6:54 AM IST
Aaj Ka Mausam: दिल्ली-UP सहित 24 राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं का अलर्ट

Aaj Ka Mausam: 10 सितंबर को देशभर में मौसम ने करवट ली है और कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत करीब 24 राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना है. मौसम में यह बदलाव बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र और अलग-अलग जगहों पर सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हो रहा है.

राजधानी दिल्ली में आज आसमान में घने बादल छाए रहने की संभावना है. दिनभर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है. तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रह सकता है, जिससे उमस में राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, तेज हवाओं और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

और पढ़ें: आज मौसम का बड़ा अलर्ट: 21 राज्यों में बारिश-आंधी, पहाड़ों पर खतरा; जानें दिल्ली-UP से बिहार तक हाल

यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आज मौसम खराब रह सकता है. नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका है. इसी तरह बिहार के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर सकता है.

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान बेवजह घर से बाहर न निकलें. अगर बाहर जाना जरूरी हो, तो छाता या रेनकोट का इस्तेमाल करें और खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें. बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों और खंभों के नीचे खड़े होना खतरनाक हो सकता है.

आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत में मौसम ऐसा ही बना रह सकता है. इसलिए लोगों को मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत है. यह समय सतर्क रहने और जोखिम से बचने का है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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