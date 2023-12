Weather Update: चेन्नई में स्कूल बंद, ऑफिस WFH मोड में, फ्लाइट कैंसिल या डायवर्ट

Cyclone Michaung (चक्रवात मिचौंग) की वजह से तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में स्कूल और कॉलेज 6 दिसंबर, 2023 को बंद रहेंगे. मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार मिचौंग की वजह से राज्य में भारी वर्षा हुई है, सभी शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कार्यालय कल बंद रहेंगे. माता-पिता या छात्र स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

चेन्नई स्कूल की छुट्टी कल: चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, बोर्डों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कार्यालयों सहित सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और सरकारी कार्यालय आज बंद रहेंगे. इससे पहले, अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर 4 और 5 दिसंबर, 2023 को चेन्नई के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की थी.

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि चक्रवात मिचौंग ने भूस्खलन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और मौसम प्रणाली के उत्तर की ओर बढ़ने और चक्रवाती तूफान कमजोर होने की उम्मीद है.

Cyclonic Storm “MICHAUNG” weakened into a Deep Depression over Central Coastal AP. About 100 km north-northwest of Bapatla and 50 km southeast of https://t.co/W1UMY7yYGa weaken further into a Depression in next 06 hours and further into a WML during subsequent 06 hours. pic.twitter.com/KFD2BjBMvn

