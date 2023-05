Weather Update: क्या ये मई का ही महीना है? दिल्ली-NCR में पंखे बंद और कुल्लू-कश्मीर में बर्फबारी के नजारे

Weather Update: क्या ये मई का ही महीना है? ये प्रश्न अपने आप से पूछने की जरूरत बार-बार पड़ रही है. क्योंकि जो मई का महीना गर्मी से परेशान कर देता है उसी मई के महीने में ठंड का एहसास हो रहा है. जिस मई के महीने में सूरज झुलसा देने को तैयार रहता है, उसी मई के महीने में झमाझम बारिश हो रही है और पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी भी.

दिल्ली-एनसीआर में कल रात यानी रविवार 7 मई और आज सुबह भी बारिश हुई. बारिश की वजह से दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहावना बना हुआ है. यहां लगातार तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है. सुबह और रात को तो पंखा चलाए बिना भी काम चल जा रहा है, जबकि पिछले वर्षों में इन दिनों एसी ज्यादा चलने की वजह से बिजली की कमी हो जाया करती थी.

ऊधर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है. हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी से नजारा देखने लायक बन गया है. यहां के रोहतांग में अटल टनल के पास बर्फबारी होने से सैलानियों की मौज है. देखें अटल टनल के पास बर्फबारी के खूबसूरत नजारे.