Weather Update: मानसून की विदाई के बाद मौसम अब करवट बदलने वाला है. मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग की मानें तो राजधानी दिल्ली-यूपी, केरल, ओडिशा सहित कई राज्यों में हल्की बारिश के बाद मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है. आईएएमडी के मुताबिक दिल्ली, ओडिशा, यूपी, केरल सहित कई राज्यों में शनिवार को हल्की बारिश का अनुमान है जो सोमवार तक जारी रह सकता है. इस बारिश के साथ ही इन राज्यों में गुलाबी ठंड की आहट सुनाई देने लगेगी.Also Read - Weather Latest Update: कर्नाटक-केरल में भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों से अब विदा हुआ मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने मौसम के एक सिस्टम की वजह से कुछ राज्यों के मौसम में ये बदलाव देखने को मिल सकता है. दिल्ली में मौसाम आज सुबह से ही बदला-बदला सा है और पूर्वानुमान के मुताबिक हल्की बारिश के बाद दिल्ली-एनसीआर के तापमान में गिरावट आ सकती है. Also Read - Weather Forecast: मध्य प्रदेश-झारखंड-बिहार-महाराष्ट्र, ओडिशा-बंगाल में बरसेंगे बादल, केरल-तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट

आईएएमडी के मुताबिक दिल्ली-ओडिशा-यूपी सहित कई राज्यों में शनिवार को हल्की बारिश का अनुमान है जो अगले तीन दिन यानी सोमवार तक जारी रह सकता है. वहीं केरल के तिरुवनंतपुरम में आज सुबह बारिश हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक 20 अक्टूबर तक यहां हल्की बारिश होने की संभावना है. Also Read - Weather Forecast Today: चेन्नई और उपनगरों में भारी बारिश, खतरे के निशान से ऊपर जा सकते हैं पूंडी और सत्यमूर्ति सागर बांध; बाढ़ का अलर्ट जारी

Kerala’s Thiruvananthapuram receives rainfall

IMD predicts rain or thundershowers for the city till 20th October pic.twitter.com/iFcd2Ziz5Y

— ANI (@ANI) October 16, 2021