Weather Update LIVE: दिल्ली एनसीआर सहित देश के मैदानी इलाके में बारिश की वजह से एक बार फिर ठंड बढ़ जाएगी. दिल्ली में बुधवार की अहले सुबह से बारिश हो रही है. आसमान में बादल छाए हैं और मौसम विभाग के मुताबिक आज दिन भर गरज-बरस के साथ रुक-रुककर बारिश होती रहेगी और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चलेंगी. बारिश की वजह से राजधानी में एक बार फिर से ठंड और ठिठुरन बढ़ने की संभावना है. सुबह और शाम ठंड बढ़ेगी और वहीं मौसम साफ होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार, हरियाणा, 14 फरवरी तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा, इसके बाद तापमान बढने की संभावना है.

मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है. उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ओलावृष्टि की गतिविधियों की संभावना है. वहीं, राजस्थान के पश्चिमी भागों पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना है, जो धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ेगा, जिसकी वजह से राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है.

बता दें कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ पिछले कुछ समय से पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहा है जिससे गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है.

Rain lashes parts of Delhi. Visuals from Mandi House.

IMD has predicted moderate intensity rain & winds with a speed of 20-40 Km/h would occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi, today. pic.twitter.com/EOL28S2VZh

