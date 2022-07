Weather Update Today : देश के ज्यादातर राज्यों में मॉनसूनी बारिश का दौर शुरू हो चुका है. असम के बाद गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है. वहीं, दिल्ली-NCR में बीते दो दिनों में हुई बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली है. भारी बारिश की वजह से अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. मौसम विभाग (IMD Weather Update) ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर, पालघर, नासिक, पुणे और रत्नागिरी में आज (14 जुलाई) भी भारी बारिश का रेड अलर्ट (Rain Alert) जारी किया है. वहीं, मुंबई के लिए अगले तीन दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है.Also Read - Weather Report: कई राज्यों में भारी बारिश का कहर रहेगा जारी, उत्तर प्रदेश, बिहार पर नहीं होगी मॉनसून की मेहरबानी | Watch Video

IMD ने सिंधुदुर्ग, धुले, नंदुरबार, उस्मानाबाद, औरंगाबाद और बीड जिलों के लिए भी ऐसी ही चेतावनी जारी की है. वहीं, पुणे और पश्चिमी महाराष्ट्र के अन्य जिलों में लगातार बारिश के कारण विभिन्न बांधों में जल स्तर भी बढ़ गया है.

Isolated heavy rainfall very likely over Himachal Pradesh, Punjab & Haryana on 13th & 14th, Uttarakhand on 13th, 14th, 16th & 17th; West Uttar Pradesh on 13th and over Rajasthan during 13th-15th July. Isolated heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan on 14th July.

— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 13, 2022