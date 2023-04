Weather Update: मौसम विभाग ने जताया अनुमान, इस हफ्ते लू से मिलेगी राहत, देश के कई हिस्सो में बारिश, ओलावृष्टि की संभावना

Weather Update: भारत के मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सहित कुछ क्षेत्रों में गरज और बिजली के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है.

मौसम विभाग ने बताया कि हाल की सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम से तीव्र घने बादलों के लगातार बने रहने, गरज के साथ बिजली गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाओं/ओलावृष्टि की संभावना का संकेत है.