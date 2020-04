Weather Update: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच कुछ अच्छी खबरों ने लोगों को आज राहत दी है. ऐसी ही एक खबर मानसून को लेकर सामने आई है. मौसम विभाग के अनुसार इस साल देश में मानसून सामान्य रहेगा. इस मानसून सीजन में 100 फीसदी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है. Also Read - Weather Update: दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ पड़े ओले

मानसून की जानकारी देते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव माधवन राजीवन ने कहा कि इस साल देश में मानसून सामान्य रहेगा. मानसून 2020 के दौरान मात्रात्मक रूप से मानसून वर्षा. मॉडल त्रुटि के कारण मानसून में 5 फीसदी की कमी या 5 फीसदी की बढ़त हो सकती है. उन्होंने कहा कि अगर मानसून लंबी अवधि तक होती है तो 100 फीसदी बारिश होने की संभावना है.

This year we will have a normal monsoon. Quantitatively the monsoon rainfall, during the monsoon season 2020, is expected to be 100% of its long period average with an error of +5 or -5% due to model error: Madhavan Rajeevan, Secretary, Ministry of Earth Sciences (MoES). pic.twitter.com/gjgM0Ta1N8

