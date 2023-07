Weather Update: दिल्ली-NCR में बारिश के साथ लोगों की आंख खुली, बदरीनाथ हाईवे फिर बंद हुआ

Weather Update: दिल्ली-NCR में कई दिनों से परेशान करने वाली गर्मी पड़ रही है. यहां के लोग बारिश की बूंदों के लिए तरस गए थे. आखिरकार आज सुबह यानी मंगलवार 25 जुलाई को सुबह जब लोगों की आंख खुली तो कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही थी. उम्मीद है कि यह बारिश पिछले कुछ दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी से राहत लेकर आएगी.

UP | Noida wakes up to rain lashing parts of the city (Visuals from Noida Sector 37) pic.twitter.com/XnDmPWQaOr — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 25, 2023