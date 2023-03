दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट; ओलावृष्टि से महाराष्ट्र व राजस्थान में 7 की मौत

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है. वहीं, नोएडा में भी बूंदाबांदी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी. बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है. वहीं, मध्यप्रदेश में ओलावृष्टि एवं गरज के साथ बिजली गिरने के पूर्वानुमान को लेकर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया गया है. प्रदेश के कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और गरज के साथ बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है.भोपाल, उज्जैन एवं चंबल संभागों के जिलों, धार, इंदौर, दतिया, ग्वालियर, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, सागर, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, दमोह, छतरपुर, सिवनी एवं कटनी जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का अलर्ट है.

उधर, महाराष्ट्र के मराठावाड़ा क्षेत्र में इस सप्ताह की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि में पांच लोगों की मौत हो गयी. साथ ही करीब 4,950 हेक्टेयर में फैली फसल भी बर्बाद हो गयी. मध्य महाराष्ट्र में मराठावाड़ा क्षेत्र के आठ जिलों में औसतन 2.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी. शुक्रवार को नांदेड़ में सबसे अधिक 5.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी. रिपोर्ट के अनुसार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गयी. सभी लोग परभणी जिले के थे.

वहीं, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण शुक्रवार को नागौर, पाली, जोधपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और इस दौरान पाली और नागौर में बिजली गिरने से एक महिला और एक युवक की मौत हो गई जबकि एक बच्चा और एक अन्य महिला झुलस गईं. नागौर के मेडता थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहे एक युवक की मौत हो गई. थानाधिकारी रोशन लाल ने बताया कि बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहे शौकीन खान की मौत हो गई. पाली के रास थाना क्षेत्र के टूकडा गांव में शुक्रवार शाम को खेत पर काम कर रही दो महिलाएं, एक बच्चे के साथ बारिश से बचने के लिये पेड़ के नीचे खड़ी थीं. इसी दौरान अचानक पेड़ पर बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई.

जयपुर मौसम केन्द्र के अनुसार, 18 मार्च को मेघगर्जन के साथ बारिश, तेज हवाएं व ओलावृष्टि की गतिविधियां बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में जारी रहने की प्रबल संभावना है. एक नया पश्चिमी विक्षोभ 19 मार्च से राज्य के ऊपर प्रभावी होगा और पुनः थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी. इसके असर से 19-20 मार्च को मेघगर्जन, बारिश, तेज हवाएं व कहीं कहीं ओलावृष्टि का दौर राज्य के कुछ भागों में जारी रहेगा.