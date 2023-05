Weather Update: कतई शिमला हो रखी है दिल्ली, कल दिनभर बारिश के बाद आज सुबह कोहरे की चादर से ढका NCR

दिल्ली-एनसीआर में कल यानी बुधवार 3 मई को दिनभर बारिश होती रही. इसके चलते इस क्षेत्र में तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है. जहां दो हफ्ते पहले गर्मी के चलते एसी चलाने पड़ रहे थे, वहीं ताजा बारिश के बाद लोगों को पंखे तक बंद करने पड़े हैं. कल दिनभर बारिश का असर यह हुआ है कि आज यानी गुरुवार 4 मई की सुबह जो भी बाहर निकला उसे धुंध की एक चादर दिखी. ऐसे में हर किसी के मुंह से सिर्फ यही निकला होगा कि कतई शिमला हो रखा है अपना NCR.

दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह शिमला-मसूरी से कम नहीं रही. यहां धुंध की एक मोटी लहर ने सर्दियों की याद दिला दी. हवा में ठंडक भी है और ऐसे में गर्मियों में किसी हिल स्टेशन की तरफ जाने का प्लान बना रहे लोगों को दिल्ली-एनसीआर में ही पहाड़ों जैसा मौसम का लुत्फ लेने का मौका मिल रहा है. देखें दिल्ली के आश्रम के पास धुंध की मोटी चादर कैसी दिख रही थी.