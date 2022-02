Weather Update India: खिली धूप के साथ अभी सर्दियों की विदाई का आभास होने ही लगा था कि मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. शुक्रवार शाम से ही दिल्ली एनसीआर में हो रही बूंदाबांदी और तेज हवाओं के बाद पारा एक बार फिर गिरने लगा है. दिल्ली के कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं. हालांकि मौसम विभाग की तरफ से इस तरह के बदलाव की सूचना पहले ही दे दी गई थी. IMD के अनुसार मौमस में आया यह नया बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण है. विभाग के अनुसार आज भी हल्की बारिश हो सकती है और दिन में ठंड महसूस भी होगी. साथ ही रविवार से मौसम साफ हो जाने की उम्मीद है.Also Read - अलर्ट! इन 11 शहरों में हो सकती है बारिश, इसी हिसाब से बनाएं घूमने का प्लान

#WATCH | Rain and hailstorm lashed parts of the national capital region pic.twitter.com/pruULssXzv

दिल्ली-एनसीआर के क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम हल्की बारिश देखने को मिली है। बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घण्टे की रफ्तार से हवा भी महसूस की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, यह बारिश गाजियाबाद, दादरी, ग्रेटर नोएडा , कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, करनाल , पलवल, मुजफ्फरनगर, मोदीनगर आदि जगहों पर हुई है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों तक इसी तरह इन सभी क्षेत्रों में मौसम बने रहने की उम्मीद जताई है. Also Read - Kaisa Rahega Mausam: खिली धूप से मुरझाई ठंड, इन राज्यों में होगी बारिश, दिल्ली में चलेंगी तेज हवाएं, जानिए मौसम का मिजाज

Thunderstorm with light to moderate intensity rain and gusty winds with speed of 20-30 Km/h would occur over and adjoining areas of NCR (Loni Dehat, Hindon AF Station, Ghaziabad, Indirapuram, Chhapraula, Noida, Dadri, Greater Noida) Kurukshetra, Kaithal, Karnal, Rajaund, pic.twitter.com/5zd3OioJzl

