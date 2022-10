Weather Update Today: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के बाद ठंड ने दस्तक दे दी है. शुक्रवार सुबह लोगों को ठंड का एहसास हुआ. कई लोगों को तो जर्सी पहनकर वाहन चलाते देखा गया. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम साफ है. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को बारिश की उम्मीद नहीं है. मौसम साफ रहेगा. बृहस्पतिवार को शहर का न्यूनतम तापमान औसत से एक डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया.आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा. आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.Also Read - Weather Forecast: करवा चौथ पर आज कैसा रहेगा मौसम, जानिए कहां होगी बारिश, कहां पर दिखेगा चांद

इधर, देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं. गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखी जा रही है. स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से एक और बांध टूट गया है. बांध टूटने से भैसहवा से शोहरतगढ के मार्ग बंद होने की आशंका जताई जा रही है. बांध टूटने से 300 से ज्यादा गांवों में भर गया है. बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है. सैकड़ों एकड़ फसल भी बर्बाद हो गई है.

#WATCH | Uttar Pradesh: Heavy rains in Prayagraj cause a flood-like situation in the low-lying areas of district as water levels of Ganga, Yamuna rivers rise pic.twitter.com/YMo7hW7hvH

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 14, 2022