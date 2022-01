Weather Update Today: उत्तर भारत के सभी राज्यों में अभी कड़ाके की ठंड का दौर अगले दो दिन जारी रहने वाला है. इसकी वजह ये बताई जा रही है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण समूचे उत्तर, पूर्वी व पश्चिम भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी बढ़ने और मैदानी इलाकों में बारिश होने के कारण ठंडी हवाओं ने कंपकंपी बढ़ दी है. बंगाल की खाड़ी से उठी समुद्री हवाओं के कारण झारखंड-बिहार में ठिठुरन महसूस हो रही है. वहीं, अगले कुछ दिनों तक बिहार में बादल छाए रहने की उम्मीद है.Also Read - Weather Report Today India: देश के कई हिस्सो में 'कोल्ड डे' का अलर्ट जारी, जानिए कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

अगले 24 घंटों के दौरान, उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में ठंड की स्थिति बनी रह सकती है, तो वहीं, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है.सिक्किम और शेष पूर्वोत्तर भारत में कुछ मध्यम स्थानों के साथ छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है. तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग-अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है. Also Read - Weather Alert: रहें सावधान! दिल्ली-पंजाब-हरियाणा-बिहार सहित 8 राज्यों में अभी और बढ़ेगी शीतलहर, 5 डिग्री तक गिरेगा पारा

Cold wave conditions persist in Delhi and other parts of the country. The current temperature in the national capital is 8.4 degrees Celsius.

Visuals from Sarai Kale Khan and other areas of Delhi this morning. pic.twitter.com/luIPPiInTw

