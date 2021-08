Weather Update Today: दिल्ली समेत कई राज्यों में पिछले तीन-चार दिनों से रूक-रूककर बारिश हो रही है. सोमवार सुबह से ही दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने पश्चिमी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई अलग-अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश का अनुमान जताया है. विभाग के अनुसार दिल्ली और एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों (लोनी देहात, हिंडन एएफ स्टेशन, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, ग्रेटर नोएडा) में आज दिन में गरज के साथ बारिश होगी.Also Read - Weather News Latest Update: दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, अगले 5 दिनों के लिए इन राज्यों में मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी

दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार सुबह से जमकर बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ौत, नरोरा, पहासु, गभाना, दौराला, बागपत, खेकड़ा, मोदीनगर, पिलाखवा, हापुड़, सिकंदराबाद के आसपास के हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश की संभावना है.

Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of isolated places of Delhi & Baraut, Daurala, Chapraula, Bagpat, Khekra, Anupshahar, Shikarpur, Pahasu, Debai, Narora areas of UP during the next 2 hours: India Meteorological Department pic.twitter.com/tMi2p3euuL

