Weather Update: क्या खत्म हो गई सर्दी? दिल्ली-NCR में अचानक क्यों महसूस होने लगी गर्मी- जानिये क्या कहते हैं मौसम एक्सपर्ट

Weather Update Today: मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के बाद पूरब की ओर बढ़ेगा, ठंडी उत्तरी हवाएं फिर से चलने लगेंगी.

Weather Update Today: क्या सर्दी खत्म हो गई है? हम में से ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सोमवार को तापमान में अचानक बढ़ोतरी महसूस हुई है. इससे फरवरी में मौसम सामान्य से ज्यादा गर्म लगने लगा. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, यह बदलाव हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ा है, जिसने ठंडी उत्तरी हवाओं के बहाव को अस्थायी रूप से कम कर दिया है. यह आमतौर पर सर्दियों में तापमान को कम रखती हैं.

अचानक क्यों महसूस होने लगी गर्मी?

पश्चिमी विक्षोभ एक वेदर सिस्टम है जो भूमध्यसागरीय क्षेत्र से हिमालय की ओर यात्रा करती है और अक्सर उत्तरी पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी लाती है. जब ऐसी कोई प्रणाली हिमालय तक पहुंचती है तो यह ठंडी, शुष्क हवाओं की गति को बाधित कर सकती है जो आमतौर पर उत्तरी पाकिस्तान और हिमालय क्षेत्र से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की ओर बहती हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, ‘ये ठंडी हवाएं आमतौर पर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान से होकर गुजरती हैं. इससे सर्दियों में मौसम ठंडा रहता है. हालांकि, मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ ने एक अस्थायी रुकावट का काम किया है, जिससे ये ठंडी हवाएं मैदानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं.’ इसका असर, उत्तरी हवाओं का ठंडा असर कम हो गया है, जिससे दिल्ली में तापमान थोड़ा बढ़ गया है.

एक कारण यह भी!

अचानक गर्मी महसूस होने का एक और कारण इस इलाके में असामान्य रूप से साफ माहौल है. पहले चली शुष्क उत्तरी हवाओं ने निचले माहौल से धूल, प्रदूषण के कण, कोहरा और धुंध पहले ही साफ कर दी थी. इससे आसमान ज्यादातर साफ था और सिर्फ हल्के, बिखरे बादल थे. जब आसमान साफ होता है तो सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर पहुंचती है और सतह को ज्यादा गर्म करती है. इससे दिन के तापमान में काफी बढ़ोतरी होती है. एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि धीरे-धीरे बढ़ता ग्लोबल तापमान इस गर्मी के असर को और बढ़ा सकता है. हालांकि, गर्मी का यह दौर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा.

क्या कहते हैं मौसम एक्सपर्ट्स?

मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी के बाद पूरब की ओर बढ़ेगा, ठंडी उत्तरी हवाएं फिर से चलने लगेंगी. उम्मीद है कि ये हवाएं देर रात तक उत्तर भारत के कुछ हिस्सों खासकर दिल्ली और पंजाब में वापस आएंगी.भले ही आसमान ज्यादातर साफ रहे, लेकिन 11 फरवरी तक दिल्ली और उसके आसपास के लोगों को फिर से सर्दी महसूस होने की संभावना है.

सर्दी के आखिर में मौसम बदलने के समय इस तरह के कम समय के तापमान में उतार-चढ़ाव आम बात है, जब उत्तर भारत में चलने वाले मौसम प्रणाली सर्दियों की स्थिति वापस आने से पहले ठंडी हवा के बहाव को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं. अभी के लिए, दिल्ली में अचानक गर्मी यह दिखाती है कि क्षेत्रीय हवा के पैटर्न और पहाड़ी मौसम उत्तरी मैदानों में तापमान को कितनी तेजी से प्रभावित कर सकते हैं.

