Weather Update: चुभती-जलती गर्मी के बीच IMD ने दिया गुड न्यूज, बताया कब होगी बारिश, जानें कैसा रहेगा 'मौसम का मिजाज'

IMD Rain Alert: दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत उत्तर भारत के लगभग हर हिस्से में लू का कहर (Heatwave) जारी है. आसमान आग उगल रहा है. इन सबके बीच मौसम विभाग की तरफ से अच्छी खबर आई है. मौसम विभाग ने बताया कि लोगों को चुभती-जलती गर्मी से कब राहत मिलने वाली है. भारतीय मौसम विभाग (IMD Today Weather Update) के वैज्ञानिक आरके जेनामणि (RK Jenamani) ने बताया कि पूरे भारत में लू का प्रकोप समाप्त हो गया है. अगले 2-3 दिनों तक दिल्ली-NCR समेत देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है.

IMD के वैज्ञानिक आरके जेनामणि के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, ‘पूरे भारत में आज लू का प्रकोप समाप्त हो गया है. आज से तापमान में कमी आएगी और बादल छाए रहेंगे. हमने राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में ओलावृष्टि, आंधी और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले 2-3 दिनों तक पहाड़ी इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है. पूर्वी भारत में भी तूफान के आसार हैं.’