Weather Update Today: महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है. कोंकण में सबसे ज्जयादा बारिश हो रही है. तो वहीं, महाड जिले में कई जगहों पर जलभराव होने की वजह से यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है. नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है. अगले 5 दिनों के दौरान गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में भारी से बहुत भारी वर्षा और गरज / बिजली गिरने की संभावना है. केरल में 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

मंगलवार शाम व बुधवार को अच्छी बरसात हो सकती है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.वहीं बुधवार को भारी बरसात होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने इस दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है.

#WATCH | Maharashtra: Sion area of Mumbai witnessed waterlogging in the wake of heavy rains in the city. Visuals from last night. pic.twitter.com/tjniUJ74RE

— ANI (@ANI) July 5, 2022