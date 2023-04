Weather Update Today: गरज-चमक के साथ दिल्ली-एनसीआर में बारिश, जानें- आगे के लिए क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान?

Weather Update Today: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को गरज-चमक के साथ बारिश हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिन के दौरान और बारिश की भविष्यवाणी की है. मौसम एजेंसी के मुताबिक, अगले कुछ घंटों तक पूरी दिल्ली और एनसीआर में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश के साथ भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है.

उत्तर प्रदेश के बड़ौत, शिकारपुर, खुर्जा, गंगोह, शामली, मुजफ्फरनगर, कांधला, खतौली, सकोटी टांडा, दौराला, बागपत, मेरठ, खेकड़ा, मोदीनगर, किठौर, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुआ, में भी आंधी और हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की संभावना है. हापुड़, गुलौटी, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर, बहाजोई, पहासू, देबाई, नरौरा, गभाना, सहसवान, जटारी, अतरौली, खैर, अलीगढ़, कासगंज, नंदगांव, इगलास, सिकंदरा राव, बरसाना, राया, हाथरस, और मथुरा.

आईएमडी ने हरियाणा के गन्नौर, महम, तोशाम, रोहतक, भिवानी, करनाल, असंध, सफीदों, पानीपत, गोहाना, सोनीपत, खरखौदा, पलवल, औरंगाबाद और होडल में भी बारिश की भविष्यवाणी की है.

बता दें, इससे पहले सोमवार को, दिल्ली में शाम तक आसमान में बादल छाए रहे. अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सफदरजंग वेधशाला, जिसे राष्ट्रीय राजधानी के लिए आधिकारिक मार्कर माना जाता है, वहां भी बारिश दर्ज की गई. वहीं, आयानगर, गुड़गांव और जाफरपुर जैसी कुछ वेधशालाओं में क्रमशः 1.2 मिमी, 4.5 मिमी और 8.5 मिमी वर्षा सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच दर्ज की गई.

शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 16.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता का स्तर 41 प्रतिशत से 94 प्रतिशत के बीच रहा.

दिल्ली-एनसीआर में और उसके आसपास बारिश के कारण, आईएमडी ने कहा कि निचले इलाकों में जल जमाव हो सकता है, जिससे यातायात जाम हो सकता है और सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं.

बारिश, आंधी और बिजली गिरने को देखते हुए मौसम विभाग ने ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है.