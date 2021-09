Weather Update Today: देश के कई राज्यों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है. महाराष्ट्र के मुंबई सहित कई जिलों में हो रही जोरदार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं तो वहीं राजस्थान में बारिश और आकाशीय बिजली ने फिर मौत का कहर बरपाया है. राजधानी दिल्ली में भी मंगलवार से जोरदार बारिश जारी है, जिसकी वजह से कई जगहों पर भारी जलजमाव की स्थिति से लोगों को काफी परेशानी हो रही है. मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.Also Read - Delhi Traffic Alert: दिल्ली में भारी बारिश से कई जगहों पर जलजमाव, यातायात प्रभावित- इन रास्तों से बचने की सलाह

महाराष्ट्र के मुंबई, औरंगाबाद-कन्नड़-जलगांव मराठवाड़ा से लेकर उत्तर महाराष्ट्र सहित कोंकण व मुंबई में मंगलवार से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. जलगांव में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. अधिकतर इलाके जलमग्न हैं और आम जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है.

मुंबई और उत्तरी कोंकण के महानगरीय क्षेत्र पालघर, ठाणे व रायगढ़ जिले में मंगलवार की तड़के बारिश शुरू हुई जो दिनभर जारी रही. वहीं, उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव की चालीसगांव तहसील और मराठवाडा के औरंगाबाद की कन्नड़ तहसील में भारी बारिश हुई.इससे नदियां और जलाशय उफान पर आ गए हैं.

#WATCH: Torrential rains caused extensive waterlogging in Jalgaon, Maharashtra. Several areas of the district, houses, and roads submerged in the aftermath. (31.08) pic.twitter.com/xSYdDzP45C

— ANI (@ANI) August 31, 2021