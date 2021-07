Weather Update Today: देशभर में मानसून के आने के बाद कहीं तो बारिश का दौर लगातार जारी है तो कहीं ऊमस भरी गर्मी के बीच आज सुबह से मौसम की मेहरबानी और राहत भरी बरसती बूंदों से गर्मी से राहत मिली है. दिल्ली में आज सुबह से हो रही बारिश से लोगों को काफी राहत मिली है वहीं उत्तराखंड के मांडो गांव में बादल फटने की घटना में तीन लोगों की मौत और चार लोगों के लापता होने की खबर है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले एक हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है. विभाग के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में 18 से 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे.Also Read - Weather Forecast: दिल्ली में आज भारी बारिश का अलर्ट, 18 से 21 जुलाई तक कहां-कहां बरसेंगे बदरा, जानिए

विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद उत्तरी क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले छह-सात दिनों में भारी बारिश होगी तो वहीं मानसून का सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई देगा. Also Read - Weather Latest Update: बारिश से मुंबई पानी-पानी, हिमाचल के लिए भारी बारिश की चेतावनी, जानिए कैसा रहेगा आज का मौसम?

मौसम विभाग ने बताया है कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा चंडीगढ़, और दिल्ली, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, उत्तरी कोंकण, बिहार के कुछ हिस्सों में मॉनसून का तीव्र या बहुत तीव्र संवहन दिख रहा है. Also Read - Delhi Weather Update: दिल्ली में आज से होगी झमाझम बारिश, अगले चार दिनों के लिए ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Including sub himalayan West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Assam, Meghalaya, Mizoram & Tripura and neighbouring areas. It leads to the possibility of moderate to intense spell(s) of rainfall along with Thunderstorms & lightning during next 2-3 hours, IMD added

— ANI (@ANI) July 19, 2021