Weather Update Today: हिमाचल प्रदेश के आईएमडी प्रमुख, सुरेंद्र पॉल ने जानकारी दी है कि चंबा, स्पीति, कुल्लू, शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. पिछले वर्षों की तुलना में बर्फबारी की अवधि लंबी थी.आने वाले 48 घंटे भारी बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड पड़ेगी. वहीं 48 घंटे के लिए उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फ़बारी का अलर्ट जारी किया गया है. खासकर, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में भारी से लेकर बहुत अधिक भारी बारिश की आशंका जताई है. पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी जैसे जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं. भारी बारिश और बर्फ़बारी की आशंकाओं को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

Yellow alert for heavy snowfall has been issued in higher areas of Himachal Pradesh including Chamba, Spiti, Kullu, Shimla. Duration of snowfall was longer in comparison to previous yrs. Coming 48 hrs will be extremely cold with heavy snowfall: Surender Paul, IMD head, HP (02.02) pic.twitter.com/pVehjqe0Hz

