Weather Update: देश भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है. पूरे उत्तर भारत में लोगों का गर्मी और लू से बुरा हाल है. मंगलवार को राजस्थान के चुरू में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिल्ली में 47.6 डिग्री और हरियाणा के हिसार में 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग ने कहा है कि फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं.लोग बिना काम के घर से बाहर ना निकलें.

मंगलवार को पूरे देश से गर्मी, लू की तस्वीरें आती रहीं. लोगों की हालत तेज धूप और लू के थपेड़ों के कारण खराब दिख रही थी. आज भी तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है.

Maximum temperature of 50°C was recorded in Churu, it is the highest recorded temperature in the country for the day (26 May): Ravindra Sihag, Scientist at India Meteorological Department (IMD), Churu (26.05.20) #Rajasthan pic.twitter.com/5nHW3C9Onl — ANI (@ANI) May 27, 2020

In the last 3-4 days, temperatures have been rising in Himachal Pradesh. Maximum temperature in Shimla was 28.4°C, that is 3-4°C above normal. This season’s highest temperature of 43.2°C in the state was recorded in Una: Manmohan Singh, Director of IMD Shimla (26.05.20) pic.twitter.com/jVyFxJfvq6 — ANI (@ANI) May 26, 2020

Delhi: The national capital recorded maximum temperature of 47.6°C yesterday (26th May 2020) as per India Meteorological Department (IMD) data. Earlier visuals from Delhi-Noida Direct (DND) flyway & Mayur Vihar area. pic.twitter.com/na246HIqkz — ANI (@ANI) May 26, 2020

मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि फिलहाल दो दिन तक गर्मी और लू का दौर जारी रहेगा. इस सप्ताह के अंत तक धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है.

टूटा 10 साल का रिकॉर्ड

मई के महीने में राजस्थान के चुरू में पिछले 10 साल में इतना तापमान दूसरी बार दर्ज किया गया है. इससे पहले 19 मई 2016 को 50.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था.