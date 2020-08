नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में आज झमाझम बारिश हुई. इतनी बारिश की राजधानी आज पानी से तर हो गई. तीन घंटे हुई बारिश ने गर्मी से राहत दिला दी. जबकि लगातार हुई बारिश ने सड़कों का हाल खराब कर दिया. जगह जगह ऐसा जलभराव हुआ कि लोगों को मुश्किल का सामना पड़ा. Also Read - Weather Updates: दिल्ली-NCR में बारिश का अनुमान, महाराष्ट्र के 2 जिलों में रेड अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाते हुए कहा था कि अगले तीन दिन में अच्छी बारिश होगी, इसी के अनुरूप आज दिल्ली में जोरदार बारिश हुई. करीब ढाई बजे से बारिश शुरू हुई और 5. 30 बजे थमी. इस दौरान सफदरजंग और लोधी रोड पर 23 एमएम से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई. Also Read - चेतावनी: अगले 2-3 दिन देश के कई हिस्सों में होगी भयंकर बारिश, दिल्ली-यूपी सहित 15 राज्य होंगे प्रभावित

Delhi: Rainfall triggers waterlogging at ITO Also Read - Delhi-NCR Weather News: दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम हुआ सुहावना, जानें अपने राज्य का ताजा अपडेट

India Meteorological Department has predicted increased rainfall in the national capital in the next two days. pic.twitter.com/Mi3qBgiXAA

— ANI (@ANI) August 17, 2020