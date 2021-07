Latest Weather News and Rain Updates: मुंबई और इसके उपनगरों में शुक्रवार सुबह से भारी बारिश के कारण मीठी नदी में जलस्तर बढ़ जाने से शहर के कुर्ला इलाके से करीब 250 निवासियों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया. वहीं, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के कई इलाकों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बावजूद बारिश नहीं होने से तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है. उत्तर प्रदेश में यद्यपि गरज चमक के साथ कुछ जगह हल्की बारिश हुई वहीं हिमाचल प्रदेश के लिये भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि अगले 6 से 7 दिनों में उत्तरी क्षेत्र समेत देश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है.Also Read - Weather Forecast: UP में बारिश की संभावना, बिहार-झारखंड में बिजली और आंधी की आशंका, महाराष्ट्र में जारी हुआ अलर्ट

IMD ने कहा कि 17 से 20 जुलाई तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. उसने कहा कि 18 से 20 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने का अनुमान है. इसके अलावा 18 जुलाई को दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है.

यूपी-उत्तराखंड में भी बारिश (UP Rain Updates)

UP Weather Updates: विभाग ने कहा कि 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में, 19 जुलाई को जम्मू में और 18 और 19 जुलाई को उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है. उसने कहा, 'अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका और बारिश होने का अनुमान है. इससे घर के बाहर मौजूद लोगों और जानवरों के हताहत होने की भी आशंका है.'

अगले छह-सात दिनों के दौरान गुजरात को छोड़कर पश्चिमी तट और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत के शेष हिस्सों में व्यापक बारिश होने की संभावना है. विभाग ने कहा कि इसी अवधि के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, कर्नाटक, केरल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. IMD ने कहा कि पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है. पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 19 जुलाई तक कहीं-कहीं भारी बारिश होने की उम्मीद है जिसकी तीव्रता व प्रसार बाद में धीरे-धीरे कम होने की संभावना है.

दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज! (Delhi Rain News)

Delhi Weather Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि इस मौसम के सामान्य तापमान से तीन डिग्री अधिक है. यहां न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बौछारें पड़ने अथवा हल्की बारिश होने की संभावना जताई है.

हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जारी

हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के मुताबिक मैदानों, निचली और मध्यम पहाड़ियों पर शनिवार को भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका के मद्देनजर ‘येलो’ चेतावनी जारी की गई है. वहीं विभाग की तरफ से 18-20 जुलाई के लिये भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने को लेकर ‘ऑरेंज’ चेतावनी जारी की गई है. शुक्रवार को राज्य के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हुई.

हरियाणा और पंजाब में भी शुक्रवार को मानसूनी बारिश से मिली कुछ दिन की राहत के बाद अधिकतम तापमान बढ़ा. दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक हरियाणा में 18,19 और 20 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है.

(इनपुट: भाषा)