Delhi-NCR Weather News: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है. बुधवार देर रात शुरू हुई बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है. न्यूज एजेंसी ANI ने मौसम विभाग (IMD) के हवाले से आज भी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी. इसके अलावा भी मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में हल्की और भारी बारिश की संभावना जताई है. Also Read - मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट, मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिए सतर्क रहने के निर्देश दिए

मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार, ‘पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, चंडीगढ़ में भी कई स्थानों पर बारिश की भविष्यवाणी की गई है. इसके अलावा 14 और 15 अगस्त को भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है.

Delhi: Rain lashes various parts of the national capital; visuals from Minto Bridge underpass. pic.twitter.com/iOhF19niA2

