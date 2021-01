Welcome 2021, New Year : नए साल 2021 के आगमन पर आज शुक्रवार को सुबह देश की धरती पर सूरज की किरणें नई उम्‍मीदों को लिए हुई आईं हैं. भारत में नए साल के नए सवेरे पर आया सूरज नया विश्‍वास और भरोसें का संदेश दे रहा है. Also Read - New Year 2021 Relationship Resolutions: नए साल में कपल्स जरूर लें ये रेजॉल्यूशन्स, दांपत्य जीवन बनेगा खुशहाल

आसमान में उड़ान भरते हुए पंछियों ने भी नए साल पर सूरज की पहली किरणों के स्‍वागत में कलरव करते हुए जीवन के उत्‍सव का गीत गाते नजर आ रहे हैं. Also Read - New Year 2021 का जश्न रहा फीका- कोरोना की वजह से कई शहरों में Night Curfew और सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी

आइए हम सब उम्‍मीद करें कि साल 2020 की दुखद वक्‍त की स्‍मृतियों से हर किसी को निजात मिल सके और सभी लोग नए साल पर अपनी जिंदगी की नई, नूतन, सुंदर, भव्‍य और दिव्‍य शुरुआत एक बार फिर से नए संकल्‍पों के साथ कर सकें.

– असम राज्य के गुवाहाटी में 2021 के नए साल के पहले सूर्योदय का अद्भुत अनुभव हुआ है.

– काशी में वेदों के मंत्रों के साथ पुण्‍य सलिला गंगा के तट पर नए साल का स्‍वागत किया गया है.वर्ष 2021 के पहले दिन वाराणसी के अस्सी घाट पर गंगा आरती की जा रही है.

पूरे देश में नए साल का सवेरा होते मंदिरों की घंटियां, मंस्जिदों से अजान, गिरजाघरों में प्रेयर्स, गुरुद्वारों में सबद कीर्तन सुनाई दे रहे हैं.

लोग सोशल मीडिया लेकर फोन पर एएमएस से कल रात से ही नए साल की शुभकामनाओं के संदेशों का आदान- प्रदान कर रहे हैं.

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं.

दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब को नए साल 2021 की शुरुआत के लिए जलाया गया था. एक भक्त ने कहा, “हम इस वर्ष के लिए प्रार्थना करते हैं कि यह दर्द बहुत कम हो. हम आशा करते हैं कि समृद्धि हर किसी के जीवन को छू ले.

#WATCH Dense fog, reduced visibility witnessed in Delhi on the first day of the new year; visuals from Mundka pic.twitter.com/IkgMdUi7is — ANI (@ANI) January 1, 2021

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

राजधानी दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाए रहने की वजह से विज़िबिलिटी (दृश्यता) काफी कम हुई.

