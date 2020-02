नई दिल्ली: भाजपा सांसद दिलीप घोष ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर सवाल खड़े करते हुए मंगलवार को दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन वाले पश्चिम बंगाल में वोट की खातिर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का स्वागत होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ‘वापस जाओ’ के नारे लगाए जाते हैं.

West Bengal BJP Chief Dilip Ghosh in Lok Sabha: Nobody says ‘Go back’ to Rohingya who come from Myanmar and the refugees from Bangladesh in West Bengal, instead they are welcomed because they are voters. But Prime Minister and Governor are greeted with ‘Go back’ there. pic.twitter.com/EMHWExd5O0

