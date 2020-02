हैदराबाद: केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली में जानबूझकर हिंसा फैलाई गई और नरेंद्र मोदी सरकार इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की देश की यात्रा के दौरान हिंसा को लेकर चिंता जताई. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों के नाम पर आगजनी और दंगा पूरी तरह गलत है. किसी को भी यह नहीं समझना चाहिए कि केंद्र सरकार कमजोर है.

रेड्डी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ”जो लोग हिंसा में शामिल थे उन्हें मैं चेतावनी देता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. आगजनी और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ हमारी सरकार आवश्यक कड़ी कार्रवाई करेगी. हमारी सरकार हिंसा के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं करेगी.”

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति दिल्ली पुलिस के कारण नियंत्रण में है जो जिम्मेदारी से काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में हिंसा जानबूझकर की गई.

Union Minister of State for Home G Kishan Reddy, in Hyderabad: We’ll take strict action against people involved in the violence in Delhi y’day. Since 2 months there was dharna but centre gave a chance for peaceful demonstrations & protests. But y’day’s violence won’t be tolerated pic.twitter.com/65TIEla5kX

— ANI (@ANI) February 25, 2020