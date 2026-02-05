  • Hindi
चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने खोला पिटारा- बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा ऐलान- लक्ष्मी भंडार योजना की राशि भी बढ़ी

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 से पहले राज्य सरकार ने बजट में युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. 'युवा साथी योजना' के तहत 21 से 40 साल के बेरोजगार युवाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी.

February 5, 2026
By Tanuja Joshi
Mamata Banerjee Secret Phone

West Bengal Budget Before Election 2026: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बजट के दौरान राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. इस घोषणा से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा.

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ये भी घोषणा की कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भत्ते में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी. सरकार के इस कदम को जमीनी स्तर पर काम कर रही महिला कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जो लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थीं.

बेरोजगार युवाओं के लिए खुला पिटारा

इसके अलावा राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र युवाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो अधिकतम पांच साल तक मिलेगी. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहारा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करना है.

पश्चिम बंगाल सरकार ने अंतरिम बजट में महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं. राज्य की करीब आधी आबादी महिलाओं की है और ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना को TMC का मजबूत जनाधार माना जाता है. सरकार ने इस योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता फरवरी से 500 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. इसके लिए बजट में 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही उनकी मृत्यु की स्थिति में परिजनों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है, जिसके लिए 280 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. आशा कार्यकर्ताओं को भी हर महीने अतिरिक्त 1,000 रुपये मिलेंगे.

इसके अलावा सिविक वॉलंटियर्स और ग्रीन पुलिस कर्मियों के वेतन में भी 1,000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का भी ऐलान किया गया है. कुल मिलाकर, यह बजट विपक्ष के हमलों का जवाब देने और चुनाव से पहले सरकार की कल्याणकारी छवि को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

