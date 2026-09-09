पैंट की बेल्ट में छिपा रखा था 90 लाख का सोना, पुलिस ने खोला राज तो उड़ गए होश

पुलिस को सीमा पार से सोने की तस्करी के बारे में खास जानकारी मिली थी. इसके बाद मंगलवार रात साहिबगंज रोड पर वाहनों की जांच और नाकाबंदी बढ़ा दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, चेकिंग के दौरान जवानों की नजर एक युवक की संदिग्ध गतिविधियों पर पड़ी.

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पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में पुलिस ने सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. उसके पास से सोने के पांच बिस्कुट बरामद हुए हैं, जिनका कुल वजन करीब 681 ग्राम है. बरामद सोने की कीमत 90 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. युवक ने सोने के बिस्कुट अपनी पैंट की बेल्ट में छिपा रखे थे. यह कार्रवाई दिनहाटा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले साहिबगंज इलाके में की गई. पुलिस को सीमा पार से सोने की तस्करी के बारे में खास जानकारी मिली थी. इसके बाद मंगलवार रात साहिबगंज रोड पर वाहनों की जांच और नाकाबंदी बढ़ा दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, चेकिंग के दौरान जवानों की नजर एक युवक की संदिग्ध गतिविधियों पर पड़ी. उसे रोककर पूछताछ की गई और तलाशी ली गई. इसी दौरान युवक ने अपनी शर्ट ऊपर उठाई तो पुलिसकर्मियों को उसकी पैंट की बेल्ट के पास कुछ छिपा हुआ नजर आया. जांच करने पर वहां सोने के पांच बिस्कुट मिले.

पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया

पुलिस ने तुरंत सोने को जब्त कर युवक को हिरासत में ले लिया. आरोपी की पहचान रेजाउल हक के रूप में हुई है. वह कूचबिहार जिले के साहिबगंज पुलिस स्टेशन के तहत चौधरीहाट ग्राम पंचायत इलाके का रहने वाला बताया गया है. पुलिस के अनुसार, बरामद पांचों सोने के बिस्कुट का वजन 681 ग्राम से थोड़ा ज्यादा है. इनकी अनुमानित कीमत 90 लाख रुपये से अधिक है. पूछताछ के दौरान आरोपी शुरुआत में यह बताने को तैयार नहीं था कि उसे इतना सोना कहां से मिला और वह इसे लेकर कहां जा रहा था. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी को सोना किसने दिया था. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वह अकेले ही इस काम को अंजाम दे रहा था या फिर उसके पीछे कोई बड़ा तस्करी नेटवर्क काम कर रहा है. पुलिस को शक है कि आरोपी का संबंध इलाके में सक्रिय किसी सोना तस्करी गिरोह से हो सकता है.

पहले भी आ चुके हैं कई मामले

दिनहाटा और इसके आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सोने की तस्करी को लेकर पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं. कुछ दिन पहले ही पुलिस ने दिनहाटा के सीमावर्ती इलाके में टेनिस गेंदों के अंदर छिपाकर रखा गया सोना बरामद किया था. लगातार सामने आ रहे इन मामलों के बाद पुलिस को आशंका है कि सीमा से जुड़े इलाकों में सोने की तस्करी का कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है. ताजा मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 90 लाख रुपये से ज्यादा कीमत का यह सोना आखिर कहां से आया और इसके पीछे कौन लोग हैं. (आईएएनएस)