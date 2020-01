नई दिल्‍ली: देशव्‍यापी भारत बंद का यह नजारा पश्‍च‍िम बंगाल का है, जिसमें टीएमसी Trinamool Congress और स्‍टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया Students’ Federation of India ((SFI) के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई है. बता दें कि आज बुधवार को ट्रेड यूनियनों और बैक यूनियनों ने देशव्‍यापी भारत बंद बुलाया है.

भारत बंद: VIDEO में बस पर पथराव करते नजर आए पश्चिम बंगाल के हड़ताल समर्थक

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब वाहन को रोक रहे एक कार्यकर्ता की विरोधी दल के कार्यकर्ताओं की बहस हो जाती है और फिर इसके बाद मारपीट शुरू हो जाती है. एक युवक जब कुछ अकेला पड़ता है तो पीछे की तरफ से एक बड़ा झुंड आ जाता है और फिर बुरी तरह से मारपीट करते हैं. पिटने वाले युवक सड़क के बीच डिवाइडर के दूसरे तरफ जा गिरता हैं. इसके बाद दो युवक फिर गुत्‍थमगुत्‍थी करते हैं और कुछ लोग घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं. इस बीच पुलिस आ जाती है. यह वीडियो पश्‍च‍िम बंगाल के बर्दवान जिले का है.

#WATCH West Bengal: A clash erupted allegedly between Trinamool Congress (TMC) and Students’ Federation of India (SFI) workers in Burdwan during the Bharat Bandh called by ten trade Unions against ‘anti-worker policies of Central Government’ pic.twitter.com/G9WFzmVUYQ

— ANI (@ANI) January 8, 2020